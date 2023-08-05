Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт излюбленной икра из синеньких баклажан, которую приготовить не требуется обжаривания или варки.
Рецепт икры из баклажан: Ингредиенты:
- 2 шт. баклажанов
- 4 шт. сладкого перца
- 2 шт. помидора
- 1/4 шт. красного лука
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. ложка оливкового масла
- Кинза
- Соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Запеките в духовке, на гриле или на мангале целые баклажаны и болгарский перец до готовности, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Синенькие баклажаны готовятся быстрее, поэтому их следует снять с огня раньше и накрыть фольгой для остывания. Затем снимите перцы и также оставьте их остывать под фольгой.
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"Мастер Шеф" Литвинова также рекомендует, когда баклажаны остынут, снимите с них кожуру. Чтобы синенькие баклажаны не горчили, нужно тщательно отжать из них всю лишнюю жидкость, придавив их не слишком сильным прессом.
Также очистите от кожуры перцы, разделите их пополам и удалите семена. Эти очищенные овощи можно заготовить на зиму, сложив их в зип-пакет и заморозив, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Чтобы приготовить икру, нарежьте синенькие баклажаны и перцы крупными кусочками. Перебитая в блендере икра может потерять свой привлекательный вид и вкус, поэтому рекомендуется нарезать их в салатном стиле, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Затем мелко нарежьте красный лук, чеснок, кинзу и помидоры, добавьте их к баклажанам и перцам, заправьте оливковым маслом. Также "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в конце посолите, по вкусу можно поперчить, перемешайте и дайте икре настояться примерно 30 минут.
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