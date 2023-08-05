Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт излюбленной икра из синеньких баклажан, которую приготовить не требуется обжаривания или варки.

Мастер Шеф, скриншот Ютуб

Рецепт икры из баклажан: Ингредиенты:

  • 2 шт. баклажанов
  • 4 шт. сладкого перца
  • 2 шт. помидора
  • 1/4 шт. красного лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. ложка оливкового масла
  • Кинза
  • Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Запеките в духовке, на гриле или на мангале целые баклажаны и болгарский перец до готовности, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Синенькие баклажаны готовятся быстрее, поэтому их следует снять с огня раньше и накрыть фольгой для остывания. Затем снимите перцы и также оставьте их остывать под фольгой.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"

Куда исчез Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку": "Не понимают, за что ненавидят"

В "Голос країни-13" раскрыли, где взялись деньги на новый сезон: "Это как плюнуть в лицо бойцам"

Ордер на арест Путина: над российским диктатором нависла новая угроза

В войну против Украины втягивают еще одну армию: срочное предупреждение и подробности провокации
Показать еще

"Мастер Шеф" Литвинова также рекомендует, когда баклажаны остынут, снимите с них кожуру. Чтобы синенькие баклажаны не горчили, нужно тщательно отжать из них всю лишнюю жидкость, придавив их не слишком сильным прессом.

Мастер Шеф, скриншот Ютуб

Также очистите от кожуры перцы, разделите их пополам и удалите семена. Эти очищенные овощи можно заготовить на зиму, сложив их в зип-пакет и заморозив, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Чтобы приготовить икру, нарежьте синенькие баклажаны и перцы крупными кусочками. Перебитая в блендере икра может потерять свой привлекательный вид и вкус, поэтому рекомендуется нарезать их в салатном стиле, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Затем мелко нарежьте красный лук, чеснок, кинзу и помидоры, добавьте их к баклажанам и перцам, заправьте оливковым маслом. Также "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в конце посолите, по вкусу можно поперчить, перемешайте и дайте икре настояться примерно 30 минут.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.