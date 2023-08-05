Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт излюбленной икра из синеньких баклажан, которую приготовить не требуется обжаривания или варки.

Рецепт икры из баклажан: Ингредиенты:

2 шт. баклажанов

4 шт. сладкого перца

2 шт. помидора

1/4 шт. красного лука

1 зубчик чеснока

1 ст. ложка оливкового масла

Кинза

Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Запеките в духовке, на гриле или на мангале целые баклажаны и болгарский перец до готовности, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Синенькие баклажаны готовятся быстрее, поэтому их следует снять с огня раньше и накрыть фольгой для остывания. Затем снимите перцы и также оставьте их остывать под фольгой.

"Мастер Шеф" Литвинова также рекомендует, когда баклажаны остынут, снимите с них кожуру. Чтобы синенькие баклажаны не горчили, нужно тщательно отжать из них всю лишнюю жидкость, придавив их не слишком сильным прессом.

Также очистите от кожуры перцы, разделите их пополам и удалите семена. Эти очищенные овощи можно заготовить на зиму, сложив их в зип-пакет и заморозив, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Чтобы приготовить икру, нарежьте синенькие баклажаны и перцы крупными кусочками. Перебитая в блендере икра может потерять свой привлекательный вид и вкус, поэтому рекомендуется нарезать их в салатном стиле, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Затем мелко нарежьте красный лук, чеснок, кинзу и помидоры, добавьте их к баклажанам и перцам, заправьте оливковым маслом. Также "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в конце посолите, по вкусу можно поперчить, перемешайте и дайте икре настояться примерно 30 минут.

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