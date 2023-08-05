Вооруженные силы Украины систематически наносят новые удары по логистическим путям россиян, перерезая пути снабжения фронта. Оставшись без боеприпасов и обеспечения, оккупанты полностью деморализуются.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, главное в этих атаках системность. Когда мы сможем уничтожать склады по 2, 3, 4 в неделю, и будут у нас попадания и в другие объекты, тогда это повлияет безусловно и это будет иметь результат.

"Оно уже отразилось. Из-за того, что была существенно повреждена железнодорожная ветка через мост на Чонгаре, это заставило оккупантов искать альтернативы, увеличивать логистическое плечо, больше применять автомобильный транспорт. Сказалось, конечно, на их логистике в худшую сторону, и создало дополнительные сложности, вызвавшие временные задержки", - говорит Мусиенко.

По словам эксперта, пока ситуация с логистикой у оккупантов не критическая, они все еще могут обеспечивать свою южную группировку войск, однако, ВСУ продолжают работать в этом направлении, уничтожая пути снабжения.

"Мы стремимся к этому, то есть, как раз вот для того, чтобы это сказалось непосредственно на юге, и на настроениях российских военных, и на том, чтобы они были деморализованы. А отсутствие частых поставок боеприпасов, снарядов и средств, равно прямо деморализации, это одно из оснований. Поэтому, это все взаимосвязанные вещи, и самое главное, на это сейчас работают силы обороны Украины", - подытожил эксперт.

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