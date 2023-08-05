Сейчас плотность войск и их боевые способности действительно на другом отрезке фронта гораздо больше, чем там, где ВСУ запланировали прорыв.

Как в прошлом году на Херсонщине, на Запорожском фронте ВСУ выполняет фактически то же, что на Херсонском, разница в этот раз – здесь масштаб гораздо больше, чем на правом берегу Днепра. Здесь мы активно атакуем, формируем плацдарм для прорыва обороны противника практически два месяца.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее о ситуации на фронте, а также поднял несколько важных вопросов.

Из отчета западных военных аналитиков уже известен факт, что на восточном направлении у врага больше сосредоточено сил и войск, чем на южном фронте. В прошлом году в Херсонской области было наоборот.

"Возможно они поддались так на нашу ловушку и они опрокидывали силы. Сейчас плотность войск и их боевые способности действительно на Сватовском отрезке фронта гораздо больше, чем здесь на Запорожском фронте. Скорее всего, они рассчитывают именно на эти линии обороны, на Сватовском направлении и более сложная местность.

Сиверск и Бахмут, там мы могли оказаться в полуокружении, но, возможно, они не рассчитывали, ошиблись в направлениях. Они не думали, что мы будем начинать контрнаступательные действия именно на Бердянском и Мелитопольском направлениях, там, где они закопались"

Также ранее эксперт сообщал, в Новой Каховке оккупанты провели некую специальную операцию, гоняли технику по ночам ради дезинформации, чтоб хоть как-то словить украинцев на сотрудничестве с нашими силами обороны.

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