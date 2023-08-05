Военнослужащий ВСУ рассказал о сроках войны и возможной паузе в несколько лет.

Быстрого результата в этой войне не будет, она не закончится ни осенью, ни зимой. Возможно будет пауза в несколько лет, а затем все начнется заново.

Об этом в эфире ютуб-канала "Сейчас" рассказал доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, сложно делать прогнозы, когда закончится война, но как говорят между собой военные, этот конфликт надолго и повоевать придутся всем.

"Мне кажется, что быстро результата не будет. То есть, война не закончится ни осенью, ни зимой. Скорее всего либо война надолго, либо будет пауза какая-нибудь не в нашу пользу, и через несколько лет это начнется заново. Это реальность, с которой нужно мирится", - говорит Кирилл Сазонов.

По словам добровольца, военные и командиры, которые видят ситуацию более широко и объективно, призывают мужчин не прятаться от повесток и не сбегать от военкоматов, а посвятить время подготовке и тренировке.

"Не прячьтесь от повесток, не ждите, что скоро все закончится, как страшный сон. Тренируйтесь, учитесь, повоевать придется всем. Скорее всего, это надолго как локальный конфликт, как великая война, но это надолго, и повоевать придется всем. Это правда", - добавил Кирилл Сазонов.

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