Фронт находится под активным давлением противника, который применял массированный огонь из авиации и артиллерии.

Противник явно сосредотачивает свои главные усилия на предотвращении продвижения наших войск вперед. Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее об обстановке на фронте за последние сутки.

На Бахмутском направлении, силы обороны героически противостоят противнику, эффективно сдерживая его наступательные действия в стратегически важных районах Клещиевки и Курдюмовки. Вражеские авиаудары были отражены в районах Маркового и Клещиевки.

Авдеевское направление также оказалось под сильным давлением противника, который применял массированный огонь из авиации и артиллерии.

На Запорожском направлении противник проводил бесплодные наступательные операции возле Новопокровки.

«Там, именно на Мелитопольском направлении, враг нанес авиационные удары, активно применяют артиллерию. Самые ожесточенные бои идут в районе Работино, там фактически встречный бой: они атакуют – мы атакуем. На данный момент мы практически подошли к линии обороны, к основной линии. Поэтому такое отчаянное сопротивление, начали кидать в бой, все что они могут» - делится эксперт.

Также эксперт рассказал, идет ли подготовка украинских войск за пределами Украины:

"Полным ходом готовят войска. Да, Британия закончила подготовку 10 тысяч, ну по-моему они брали на себя обязательства еще там продлить. И спецназ почему вы думаете, что мало? Там может готовится целая бригада".

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