Украинские войска уже почти 10 лет находятся в населенных пунктах вблизи оккупированного Донецка, но пока не захватывают город. Технические возможности для этого есть, но также есть ряд факторов, которые пока не позволяют освободить областной центр от оккупантов.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, мы 10 лет находимся на границе города. Марьенка, Авдеевка, Пески – это же граница города Донецка, и наши войска там уже около 10 лет стоят, если считать по периметру, это 30-40 километров фронта.

"Потому сейчас все будет зависеть от замысла Главкома, от важности и возможности выполнения определенных задач. Ну то, что она они с военной точки зрения возможно это понятно, так как заход в город – это несколько километров, там десяток километров, и в принципе мы уже как минимум Петровку – это западная часть Донецка, район Петровки мы бы уже контролировали давно. Ну вопрос скорее всего вот этих вот политических моментов, которые до сих пор никак переступить не могут", - говорит Роман Свитан.

По его словам, пока не понятно, будет ли деоккупация Донецка, и есть ли это в ближайших планах Залужного. Однако, подобная операция с военной точки зрения возможна, хотя это будет трудно. Как отмечает военный эксперт, лучше всего прицелится на отрезание от России всего Донбасса, и заходить тогда лучше со стороны Луганска.

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