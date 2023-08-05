Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал успехи ВСУ на юге. об этом специалист рассказал в своей сводке.

"До осенних дождей мы будем на Азовском побережье, я думаю мы даже будем в Крым заходить. То что мы очень долго прогрызаем линию обороны, первую уже прогрызли с опозданием где-то в неделю, но официальные лица должны на несколько дней, а то и неделю задерживать такого рода информацию", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что мы прошли первую линию обороны и уже позади минные поля. Это самое сложное в данной операции, но дальше будет намного легче. Не просто, но намного проще, чем было до этого. Теперь Силам обороны предстоит преодолевать инженерные сооружения, которые там были настроены за девять месяцев.

Там теперь есть танковые рвы, надолбы и ноды, но у Украины есть необходимая техника для этого, как и артиллерия, которая будет выполнять поставленные задачи. Но это уже намного проще сделать, так как достает артиллерия до этих сооружений.

Пока Украина не подошла к первой линии, просто не было возможности достать армейской артиллерией до данных точек. Сейчас уже продолжается работа по уничтожению промежуточных линий и подготовка плацдарма для прохода основных сил.

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