Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какая ситуация на Луганщине. Об этом специалист поделился в эфире "Фабрики новостей".
"Нет, Новоселовское - оно несколько раз переходило с рук в руки, это район Куземки. Это общее движение наших войск на Сватово вдоль трассы в свое время было, когда мы шли от Купянска", - рассказал эксперт.
Специалист добавил, что тогда у Украины не хватило сил, чтобы зайти в Сватово, но данная цель не перестала быть актуальной. Поэтому район Куземки постоянно переходит из рук в руки и если Украине будет необходимо, то она вернет там свой контроль.
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"Пока этот весь регион и весь этот фронт от Купянска до Кременной находится в режиме связывания российских войск. То есть, они постоянно атакуют, мы контратакуем, связали больше 100 тысяч войск российских, а это треть всей российской армии", - рассказал эксперт.
Свитан добавил, что раз российские войска уже начали боевые действия там, то их в качестве резерва никто не сможет там использовать. Поэтому они там уже должны и погибнуть, в чем им активно сейчас помогают ВСУ. Поэтому продвижение в районе нескольких километров в этом направлении совсем не играет для ВСУ роли.
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