Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал удары "Шахедами" и будущую возможную атаку России. Об этом эксперт рассказал на канале "Сейчас".

"Так как за "Шахедами" на определенном расстоянии наблюдают Фопросы и Орланы - российские беспилотники-разведчики. Они смотрят сзади, как проходят "Шахеды" и замечают локации наших систем ПВО, пусковых установок и самих локаторов", - рассказал специалист.

Поэтому скорее всего идет подготовка к какой-то ракетной атаке. Поэтому используя эти данные они могут нанести удар, так как "Шахеды" могут использоваться в режиме разведчиков.

После того, как данные соберут разведчики российские при помощи данных дронов, могут быть уже атаки. Две-три атаки "Шахедами" будет достаточно, чтобы после этого запустить четвертую и пятую атаки ракетами.

Также Роман Свитан обсудил новые учения России в Балтийском море. По его словам, данный водоем уже просто внутреннее озеро НАТО, можна сказать. Особенно это можно сказать после того, как Финляндия вступила. Поэтому любые движения россиян в этом смешны и если будет задание потопить, то весь Балтийский флот будет потоплен и россия ничего не сможет сделать.

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