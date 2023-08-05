Никто не может запретить Украине использовать дроны и атаковать военные объекты на территории страны-агрессора РФ.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, никто не может нам это запретить, и в общем-то все западные союзники декларировали, что Украина имеет полное право определять цели, которые представляют жизненно важные объекты с точки зрения нашей обороноспособности и отбития вражеской агрессии. При этом речь не идет о массовой террористической атаке на мирные города с мирными жителями.

"Скажем так, по поводу атаки на города, я бы, наверное, был более осторожный, ведь речь идет о неких военных объектах, которые подлежат уничтожению и ликвидации. Поэтому я не настолько драматизировал бы ситуацию. Потому что Украина просто не имеет возможности массированно засыпать прямо все города России бомбами. И во-вторых мы, как цивилизованные люди, нас интересует военные объекты", - говорит Сергей Грабский.

При этом эксперт отметил, что, как и в случае с Новороссийском, Украина имеет длинный и очень длинный список военных целей в РФ, которые подлежат уничтожению. Поэтому, по словам Грабского, нам еще есть над чем работать. При этом удар по "Москва-Сити продемонстрировал, что у Украины есть такой потенциал с использованием дронов.

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