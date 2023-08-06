Сейчас Южное направление фронта одно из приоритетных для Вооруженных сил Украины, там продолжается противостояние, в котором ни ВСУ, ни русская армия не хотят терять свои позиции.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, Южное направление сейчас является точкой приложения особых усилий с двух сторон. И украинская армия, которая пытается продвигаться на этом направлении, так и российская армия, пытаясь удержать свои позиции, ведут затяжные бои.

"Нужно понимать, что российская армия сосредоточила на этом участке достаточно внушительную группировку сил и средств. Вместе с тем, она как бы и вынуждена обращать внимание на различные участки фронта. Знаете, если бы было понятно, что сосредоточение основных усилий будет по направлению, например, на Мелитополь, или по направлению на Бердянск только, то тогда, наверное, россиянам было легче. Но украинские Силы обороны делают все возможное для того, чтобы рассредоточить внимание и растянуть резервы российской армии", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает эксперт, уже более половины резерва в российской армии введены в бой на различных направлениях, что серьезно осложняет задачу по удержанию этих позиций.

"А украинская армия создает точки напряжения, которые мы можем называть. Это те же Олешки, та же Васильевка, то же Запорожское направление, Бердянское направление, Угледар. Мы как-то перестали о нем говорить, но это не значит, что там ничего не происходит. И я давно отмечал, что направление может быть достаточно интересным с точки зрения прорыва вражеской обороны", - говорит эксперт.

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