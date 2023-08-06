Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт ягодного десерта, крамбл - классическое ирландское блюдо с простым рецептом и потрясающим вкусом. Оно состоит из сочной начинки из ягод и груши, покрытой хрустящим слоем теста, приготовленного из овсянки, миндальных хлопьев, меда и сливочного масла, делится кулинар Литвинова.

Вот как приготовить вкусный ягодный крамбл по рецепту "Мастер Шефа" Литвиновой:

Ингредиенты:

900 г свежих ягод (малина, черника, голубика, ежевика, клубника, вишня и т.д.)

600 г груши

180 г овсянки плющеной

60 г меда

60 г сливочного масла

90 г крахмала

60 г миндальных хлопьев

Немного подсластителя (при использовании кислых ягод)

Сахарная пудра и свежая мята для украшения

Приготовление:

Подготовьте ягоды, если они свежие, промойте их и обсушите. Если используете кислые ягоды, добавьте немного подсластителя, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте грушу на небольшие кубики.

В большой миске смешайте ягоды и кубики груши, добавьте крахмал и хорошо перемешайте до получения густой начинки.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, для теста в отдельной миске смешайте овсянку, миндальные хлопьев, мед и размягченное сливочное масло. Вымесите, чтобы получилась крошка.

Выложите ягодную начинку в форму для выпекания и равномерно распределите сверху крошку теста.

Выпекайте крамбл в предварительно разогретой духовке при температуре 200°С в течение 30-40 минут, пока верх станет золотистым и начинка начнет подсыхать, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Также "Мастер Шеф" Литвинова советует, перед подачей посыпьте сверху сахарной пудрой и украсьте свежей мятой.

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