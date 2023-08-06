В западной прессе появились публикации с критикой ВСУ за то, что они не применяют тактики НАТО, а правят свои правила игры. Это в первую очередь связано с минными полями и преимуществом врага в воздухе, и служит для спасения жизней личного состава украинской армии.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, западные аналитики и журналисты в своих публикациях как будто не замечают разницы, критикуя ВСУ. Дело в том, что ни одна армия стран НАТО не воевала в таких условиях, как украинцы, и не начинала наступательные операции без преимущества в воздухе.

"Поэтому как бы переносить и копировать те алгоритмы боевых действий, которым обучались наши ребята на Западе, я бы не стал. Это было категорически неправильно. Опять же нужно понимать, что там концепция этих операций предусматривает безапелляционную поддержку с воздуха, чего мы не имеем. А мы действуем в условиях массированного артиллерийского противодействия противника. Россия имеет возможность лупить по большим площадям, что вызывает у нас необходимость рассредоточения силы, действуя такими небольшими группами, чтобы не подвергать опасности крупные подразделения", - говорит Сергей Грабский.

По его словам, ВСУ действуют как бы на изматывание российской армии, системно уничтожая артиллерию врага, нанося точечные удары по артиллерии, и нанося точечные удары по базам и складам россиян, чтобы снизить их эффективность.

"Мы используем тактику мелких групп и, как говорится, проведение тактики зачистки каждой позиции, что связано с очень высоким напряжением боевых действий, и необходимости проводить тщательные операции, которые отнимают колоссальное количество времени, но другого выбора нет", - подытожил эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, Украина пошла в атаку в Черном море, враг несет потери: "Крен критический".

Как сообщала Politeka, Новые жестокие атаки: после обстрелов россияне сбросили на дома авиабомбу.

Также Politeka писала, что "Пригожин подставил Герасимова": что происходит с Бахмутом после ухода "вагнеровцев".