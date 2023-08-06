Пока не рухнул Крымский мост российским оккупантам лучше бежать из Крыма, потому что потом будет поздно.

За почти десять лет оккупации Россия прекратила Крым не в туристический курорт, а в военную базу. Однако, теперь оккупантам придется покинуть полуостров.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, в Крыму сейчас есть целый список военных целей, которые абсолютно законны и легальны для ВСУ.

"Поэтому ничего удивительного, что мы, действуя в рамках концепции дистанционной или бесконтактной войны, наносим удары по объектам противника именно в Крыму, уничтожая его логистику. И сюда можно добавить удары по Крымскому мосту. И даже те тревоги, и те перерывы движения, которые объявляются вследствие возможных пролетов украинской украинских дронов, это тоже играет на руку потому что снижает способность этого объекта", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает эксперт, ВСУ сейчас делают все возможное, чтобы ослабить противника на фронте, уничтожить или разрушить его логистические цепочки.

"Ну а россиянам, которые там по недомыслию оказались на территории нашего Крыма, я могу порекомендовать, как бы пока есть еще хотя бы одна ниточка этого Керченского моста, как можно быстрее покинуть территорию, которая им не принадлежит", - подытожил Грабский.

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