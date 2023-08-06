Эксперт рассказал о перспективах для ВСУ боев за Угледар и тактику наших бойцов.

На днях появилась информация об успешном продвижении украинской армии в направлении Никольского с целью ликвидировать российский плацдарм на левом берегу реки. Это вписывается в тактику боев, которые ВСУ сейчас ведут, то есть создание такой системы тысячи порезов.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, наши военные сейчас прощупывают боевые позиции российских войск и оценивают возможности их сопротивления. Также, ВСУ заставляют оккупантов метаться от одной точки к другой, растягивая и выматывая их ресурсы.

"Как я говорил, Угледарский выступ является достаточно перспективным для нас. Посмотрим, как ситуация будет развиваться там, но опять же никоим образом мы должны забывать, что это не единственная точка приложения усилий. Пока мы наблюдаем там некие такие тактические перемещения, действия ограниченного тактического характера. Хотя, кто знает, может быть за этими показательными длительными действиями скрывается интересный замысел украинского командования", - подытожил Сергей Грабский.

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