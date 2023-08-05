К общественному недовольству, к бунтам и протестам в России приводят поражения в войнах, это исторический факт. Поэтому Кремль всеми силами пытается скрыть от населения неудачи и потери армии на войне в Украине.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, режим Путина близится к концу, всеобщее недовольство в РФ будет только возрастать. И недавний мятеж Пригожина был первым звоночком об этом.

"Еще 200 лет назад русский классик сказал: "Бессмысленный и беспощадный русский бунт". Бессмысленный, но беспощадной. А тут у пригожина беспощадности не было, а бессмертность в полном проявлении была. И потом, Россия странная страна, там может быть все спокойно, а затем бац! Всегда это было, кстати, связано с войной, поражения в войне очень стимулируют внутренние политические процессы в России. И мне кажется, что в Кремле об этом знают, поэтому и пытаются максимально минимизировать информацию о поражениях в войне и о проблемах войны", - говорит Владимир Фесенко.

Как отмечает политолог, информация о поражениях в войне негативно влияет на россиян – у некоторых истерика возникает, и они начинают между собой выяснять отношения.

"А выяснение отношений, как выяснилось, может приводить даже к такому странному мятежу, как у Пригожина. Якобы это были конфликтные отношения между Шойгу и Герасимовым с одной стороны, руководством Минобороны, а с другой стороны Пригожина и еще ряда генералов. Но закончилась немножко не до конца рейдом на Москву, и захватом штаба Южного военного округа в Ростове. Так что по-разному оно может быть. Потому, чем это оно может закончиться сказать заранее невозможно, но последствия могут быть плохими и в Кремле это чувствуют, поэтому пытаются закрывать такую отрицательную информацию", - говорит эксперт.

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