На трассе с Купянска на Сватово есть населенный пункт Новоселовское, которое за время войны много раз переходило из рук в руки – то под контроль ВСУ, то обратно к оккупантам. На этом участке фронта сейчас именно за это село идет противостояние сторон.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Это Новоселовское несколько раз брали россияне, пытались его брать. И вот такое бодание в этом районе Новоселовского происходит практически чуть ли не весь последний год уже. Я не вижу здесь вообще никакой большой проблемы, то есть это переходящий из рук в руки населенный пункт. Он как рубеж обороны, можно даже так сказать как рубеж обороны, который удерживается нашими войсками. Россияне пытаются его взять сейчас, мы будем его возвращать", - говорит Роман Свитан.

По словам эксперта, россияне топчутся на этом участке с января месяца, пытаются где-то как-то пробиться, но не получается у них, не та конъюнктура подстилающей поверхности для движения, для широких наступательных действий

"Там четыре реки в этом междуречье, сильно широко не понаступаешь, несколько всего лишь опасных направлений там, где может идти тяжелая техника, они простреливаются нашей артиллерией. Ну а везде остальное пространство – это по лесам, по поселкам, по посадкам, между озер. То есть вот в этом междуречье двигаться широко практически нереально. А вот связать наступающие войска можно, их там больше сотни тысяч связали", - говорит эксперт.

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