Эпицентр боевых действий для оккупантов остается Восточный фронт. Об этом заявили и в Минобороны, это подтверждается и ситуацией на поле боя. В этом направлении фронта россияне скопили большое количество боеспособных подразделений.

Об этом в эфире Факты ICTV рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, сейчас оккупанты делают ставку именно на восток Украины. У них на самом деле там сконцентрирована достаточно серьезная группа войск. Примечательно, что именно эта группировка наиболее боеспособна, в отличие от тех, что у них есть на Запорожском и Южном направлении.

"Она отличается, например тем, что их там не просто много, а она имеет более или менее, но боеспособную комплектацию. В отличие, например, от южных групп войск, группы войск "Днепр", группы войска "Восток", которая, кстати, размещена Запорожской области. И вот именно восточная группировка она имеет достаточно такую неплохую комплектацию и ударный потенциал. А хотя опять же, если говорить о возможностях прорыва по широкому фронту или захвате больших территорий, то все равно у них функционал недостаточен именно для таких боевых задач", - говорит Александр Коваленко.

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