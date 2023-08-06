В Минобороны Украины сообщили, что на некоторых направлениях наши бойцы прошли первую линию оккупантов и на подходе ко второй. Военный эксперт и полковник в запасе Вооруженных Сил Украины, Роман Свитан, во время прямого эфира, рассказал детальнее о ситуации на фронте.

«Для россиян первая линия обороны – это основная, там много минных полей и заграждений. Это и прогрызали ВСУ эти недели. За первой линией находится вспомогательная там, где расположены резервы, которые используют для прикрытия первой основной линии. Сейчас работаем по второй.

У нас задача пройти путь через настроенные противотанковые рвы, противотанковые ежи, механизмы для остановки техники, минные заграждения – все настроенное оккупантами за это время. Сейчас россияне попытаются в контрбатарейной войне погасить наши задачи, сделают новую атаку.

Но у нас дальность больше, 155-я артиллерия НАТО-вская, дальше бьет на 7-8 км, чем российская 152-я советская. Каждый день мы видим уничтожение около 2-3 десятков стволов российской артиллерии и не только» - делится эксперт.

Эксперт подметил, что оккупанты готовились двигаться в направлении Купянск-Сватово-Кременная, но здесь подстилающая поверхность, четыре реки практически, междуречье тоже. И там между всеми стыками рек они пытаются как-то наступать, но широкомасштабно не получится, сама поверхность не даст.

Там есть несколько опасных направлений, которые мы контролируем с помощью артиллерии и как только начинает двигаться российская техника, мы тут же ее уничтожаем.

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