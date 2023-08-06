По информации от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на Лиманском направлении противник проводил наступательные операции в районе Белогоровки в Луганской области. Однако его попытки добиться успеха не увенчались. Оккупационные войска также совершили авиационные удары в районах Невского и Белогоровки на Луганщине.
Олег Жданов, в рамках своего стрима, представил детальный анализ основных событий, произошедших в Украине за последние сутки, он особо обратил внимание на ситуацию на фронте.
В районе Авдеевки на Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск, несмотря на интенсивный огонь авиации и артиллерии противника.
«Мы зимой уже практически были в Кременной, но за весенний период боевых действий и до лета враг постепенно продвигался, выдавливая нас из Серебрянского лесничества. Это ухудшило положение наших сил в Белогоровке. Противник сейчас находится в лесопосадках, ведет оттуда боевые действия.
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Особенность этого направления в том, что тут активные действия вот этой самой мощной группировки (по плотности она самая большая), а длинна фронта намного меньше, чем на других участках. Плотность здесь наибольшая, важность в том, что они хотят нас вынудить перебрасывать резервы именно на Купянском и Лиманском направлениях» - делится эксперт.
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