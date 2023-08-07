Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какая главная задача ВСУ. Об этом специалист поделился в своей новой сводке.

"Как видится та ситуация и те усилия, которые прилагает наш генеральный штаб, сейчас главная задача - это выйти на Азовское побережье. Поэтому, если мы дойдем до Волновахи, если будет принято решение развивать наступление от Угледара и на сторону Волновахи, то естественно приоритетным направлением будет Мариуполь", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что нужно будет идти на Мариуполь для того, чтобы выйти на Азовское побережье. Вот это будет самое главное, а все остальное мы уже решим потом. Там перспективы конечно есть, но в нынешнем контрнаступлении все зависит от стойкости оборонной системы россиян.

Если она посыпется, то понятно, что ВСУ будут проводить на всей линии обороны наступление и гнать врага с нашей территории. Если они посыпятся частично, то только там, где мы прорвем эту оборону, то там будем прорываться и выполнять те задачи, которые поставлены.

Эксперт отметил, что такой задачей остается выход на Азовское море. Поэтому только от врага зависит, на каком участке фронта пойдет полная атака украинских войск после их неудачи в обороне.

Последние новости Украины:

Напомним, где ВСУ подготовили для оккупантов ловушку перед продвижением

А еще Politeka писала, что пришлось гонять технику по ночам: оккупанты заявили о масштабном отступлении, детали операции

Также Politeka сообщала, что в Европе продолжают готовить украинские войска, что известно



