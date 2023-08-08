О ситуации на Востоке Украины рассказал журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, пишет Politeka.net.
По его словам, противник активно забрасывает украинских защитников снарядами и ракетами. Обстрелов очень много. Кроме того, россияне активно используют авиацию.
«Наши набрасывают в ответ. Не так часто и много, но гораздо точнее. В общем, наша арта с их артой явно выступает в роли охотника. Еще бы их самолеты посбивать было бы идеально, но… они сюда не залетают, в основном запускают со своей территории. Ученые уже. Противник пробовал вернуть потерянное под Угледаром и Марьинкой. Ничего не получилось», - сообщил Сазонов.
Вокруг Бахмута россияне тоже «пытались лезть», однако враг очень не хочет оказаться в котле.
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«Они столько раз кричали про взятие этого небольшого городка, положили кучу народу, превратили Бахмут в руины и стали сами заложниками этой медийной кампании», - подчеренул Сазонов.
По словам военнослужащего, стратегического значения разрушенный Бахмут не имеет.
«Мы закрепились на высотах с флангов и им очень неуютно. Но взять и уйти просто так они теперь не могут – вопрос пропаганды. Вот и цепляются и пробуют разорвать полукольцо. Тем хуже для них…», - заключил Сазонов.
Также в Сети появились новые кадры Бахмута, снятые с высоты птичьего полета. Бахмут лежит в руинах, в городе ни одного целого здания, многоэтажки почернели от обстрелов.
Сами воины называют Бахмут адом на земле.
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