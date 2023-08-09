Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт приготовления "правильного" плова. Основным фактором успешного приготовления плова является выбор правильного сорта риса, считает кулинар.

При подготовке данного блюда рекомендуется использовать знаменитый рис девзира, который относится к твердым сортам. Традиционно плов приготовляется с бараниной, однако "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова отдает предпочтение свинине.

Рецепт приготовления плова:

Ингредиенты:

Круглозернистый рис - 400 г

Свинина - 800 г

Репчатый лук - 300 г

Морковь - 600 г

Растительное масло - 100 мл

Специи для плова - 40 г

Соль - 40 г

Чеснок - 4 головки

Приготовление:

Промойте рис тщательно под проточной водой и замочите его в воде на 2-3 часа, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разогрейте казан на максимальной температуре. Нарежьте свинину небольшими кусочками и обжаривайте до появления золотистой корки. Затем добавьте мелко нарезанный лук и готовьте до его прозрачности.

Нарежьте морковь тонкими длинными полосками и также добавьте в казан, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Промойте рис под холодной водой и добавьте его в казан. Подсолите плов и не забудьте добавить специи, поскольку от их количества зависит вкус блюда. Поставьте в казан целую головку чеснока, рассказывает "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова. Залейте все ингредиенты в казане водой, чтобы они полностью покрылись. Важно не мешать плов, позволяя ему пропитаться и насытиться ароматами.

Также "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет, готовьте плов до конца, вставив головку чеснока в средину.

После завершения приготовления дайте плову постоять минимум 30 минут перед подачей к столу. Затем можно приступать к употреблению этого блюда.

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