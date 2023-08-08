Военный эксперт Евгений Дикий рассказал, как ВСУ уничтожат Черноморский флот России. Об этом специалист рассказал в интервью на канале "Сейчас".

Эксперт отметил, что Украина начала разрабатывать морские дроны в мае прошлого года. После этого их работу уже показали летом во время атаки на Севастопольскую бухту. За это время Украина произвела четыре поколения дронов и самые современные - это настоящая ударная сила в Черном море, которая меняет правила игры.

"И сейчас у россиян реально в этом смысле паника, они на измене. Потому что, как развивались события по Черному морю. В прошлом году мы потопили Москву, мы потопили еще десантный корабль Саратов, но это почти не морская история", - рассказал эксперт.

После этого оккупанты стреляли ракетами с расстояния 300-500 км, но Украина достала и в Севастопольской бухте российские корабли. А недавно ВСУ показали, что даже Новороссийск небезопасное место для флота России.

"Это значит, что в принципе в Черном море нет точки, где они могут спрятаться от наших дронов. Все, мы показали что все Черное море является доступным для наших дронов, то есть в любой точке мы будем их топить корабли. И более того, после этого мы еще продемонстрировали, что мы их будем реально топить не только те корабли непосредственно по нам стреляют, но и те, которые их заправляют, например", - подытожил специалист, рассказывая об уничтожении флота России.

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