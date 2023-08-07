Экс-командир взвода батальйона Айдар Евгений Дикий рассказал о ситуации на фронте. Об этом эксперт заявил в эфире "Сейчас".

"Ну собственно мы вышли на вторую линию где-то в трех точках приблизительно. Это район Старомайорского, район Роботино и Орехово. И там сейчас самая страшная заруба, именно поэтому что вторая линия будет решающей. Третья линия россиян само по себе не самодостаточна, это скорее линия обеспечения для первых двух", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что на второй линии обороны в принципе будет решаться судьба нашего наступления. Как и было спрогнозировано, первая линия будет точно преодолена и так это произошло. Но с другой все сложнее и остается только надеяться, что мы ее прорвем, но нужно понимать, что это не будет одномоментно. Мы первую линию разбирали полтора месяца и вторая линия обороны будет не легче.

Эти линии по разному сделаны и первая линия была намного лучше заминирована, там были сотни квадратных километров минных полей. На второй линии намного меньше минных полей, так как они бы не могли бы ездить между двумя этими линиями. Поэтому есть некоторые участки с минными полями, но они небольших масштабов.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раскрыли огромную проблему и стратегию наступления ВСУ на Юге

А еще Politeka писала, что начался решающий этап: ВСУ отсекают попытки оккупантов вернуть позиции около Старомайорского, что известно

Также Politeka сообщала, что два месяца контрнаступления: названо главное достижение ВСУ на поле боя