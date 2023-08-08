Бывший глава внешней разведки генерал Николай Маломуж прокомментировал ситуацию в Крыму. Об этом специалист рассказал в эфире "Фабрики новостей".

Как отметил специалист, благодаря уничтожению мостов, которые связывают Крым с Херсонской областью, удалось ограничить логистику врага. При этом проблемы у оккупантов не только на южном фронте, но и в Крыму.

"И я думаю, это будет по нарастающей. И это будет создавать большие проблемы на Запорожском направлении, Херсонском, а теперь и сам Крым будет в частичной изоляции. А это предусловия наступления и освобождения Запорожской области с меньшими ресурсами", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что не только ВСУ смогут отвоевать южные земли, но и зайти в Крым благодаря тому, что были уничтожены мосты. У Украины есть ракеты, а также различные дроны для воды и неба, благодаря которым можно фактически завершить изоляцию Крыма.

Параллельно идет работа по уничтожению складов и нефтебаз россиян на оккупированной территории. И через проблемы с логистикой, которые созданы уничтожением мостов, им теперь восполнить потери очень сложно. Ведь там были запасы в огромных количества.

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