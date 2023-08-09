После деоккупации Старомайорского Вооруженные силы Украины работают по населенному пункту Урожайное. Оккупанты пытаются вернуть контроль над селом и грызутся за этот участок фронта, так понимают, что Запорожский фронт схлопывается и скоро им придется бежать.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, уже около недели-полторы ВСУ работают, чтобы отбить Урожайное. Россияне пытались как как-то атаковать рядом расположенное Старомайорское и вернуть его под свой контроль, закрепиться там, но у них это не получилось.

"Потому сейчас Урожайное с трех сторон под обстрелом – с севера с юга и с запада, и я думаю ближайшее время россияне потеряют Урожайное. Следующий населенный пункт, на который мы будем двигаться это Заветное Желание за которым находится уже Старомлыновка, это как раз по реке, по этой реке будем идти. То есть там достаточно неплохая местность для выполнения боевых задач", - говорит Роман Свитан.

При этом эксперт подчеркивает, что все равно это движение не будет легким для украинских Сил обороны, так как оккупанты будут отбиваться.

"Все равно тяжело, россияне все-таки кидают последние резервы, используют последние силы, но тем не менее они вгрызаются зубами, держатся за эту землю, бояться отдать, потому что прекрасно понимают, что прорыв в этой точке практически схлопывает фронт Запорожский. Им придется уходить со всего Запорожского фронта потом разворачиваться фронтально – с севера на юг, с Донецка через Волноваху до Мариуполя. Это совсем другие уже условия для россиян, это потеря двух областей, двух частей областей Запорожского и Херсонского направления", - рассказал Роман Свитан.

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