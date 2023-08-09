Враг пытается наступать на четырех направлениях на Востоке, на Лиманском, Купянском, Авдеевском и Марьинском.

Но, как утверждают в ВСУ, оккупантам нигде не удается продвинуться.

По словам журналиста, политолога и бойца ВСУ Кирилла Сазонова, горячее всего на Купянском направлении, куда оккупанты стягивают войска и вооружение.

«Они туда уже перекинули все что могли. И доступные резервы перебросили на Бахмут. Пытаются вернуть свои позиции, забрасывают нас чем угодно и лезут на штурм. Получают по зубам», - сообщил Сазонов.

По словам военнослужащего, на Запорожское направление россияне перебрасывают резервы из Крыма.

«Даже с Херсонщины перебросили десантуру, за что наши их сразу наказали дерзким рейдом на левом берегу Днепра», - рассказал Кирилл Сазонов.

Добавим, ранее украинский защитник, который ведет свой телеграмм-канал под ником «Бахмутский демон» сообщил о новых штурмах со стороны врага.

Однако все эти попытки были украинскими защитниками отбиты, а оккупанты понесли потери.

Добавим, что в Сети также появились любопытные кадры попытки россяин совершить вылазку на лодке на реке Днепр в Херсонской области. Однако их ожидал «сюрприз» - FPV дрон.

В результате нарушители были «оштрафованы» - вражеская лодка уничтожена, а судьба россяин до сих пор неизвестна.

Предполагается, что они либо погибли сразу, либо утонули.

«Дроны оказывают существенное влияние на ситуацию на фронте», - подчеркнул волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

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ВСУ перехетрили врага и рванули на штурм там, где этого никто не ожидал.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются устроить ловушку в Авдеевке.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ готовят новый котел для оккупантов.