Но, как утверждают в ВСУ, оккупантам нигде не удается продвинуться.
По словам журналиста, политолога и бойца ВСУ Кирилла Сазонова, горячее всего на Купянском направлении, куда оккупанты стягивают войска и вооружение.
«Они туда уже перекинули все что могли. И доступные резервы перебросили на Бахмут. Пытаются вернуть свои позиции, забрасывают нас чем угодно и лезут на штурм. Получают по зубам», - сообщил Сазонов.
По словам военнослужащего, на Запорожское направление россияне перебрасывают резервы из Крыма.
«Даже с Херсонщины перебросили десантуру, за что наши их сразу наказали дерзким рейдом на левом берегу Днепра», - рассказал Кирилл Сазонов.
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Добавим, ранее украинский защитник, который ведет свой телеграмм-канал под ником «Бахмутский демон» сообщил о новых штурмах со стороны врага.
Однако все эти попытки были украинскими защитниками отбиты, а оккупанты понесли потери.
Добавим, что в Сети также появились любопытные кадры попытки россяин совершить вылазку на лодке на реке Днепр в Херсонской области. Однако их ожидал «сюрприз» - FPV дрон.
В результате нарушители были «оштрафованы» - вражеская лодка уничтожена, а судьба россяин до сих пор неизвестна.
Предполагается, что они либо погибли сразу, либо утонули.
«Дроны оказывают существенное влияние на ситуацию на фронте», - подчеркнул волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.
Последние новости Украины:
ВСУ перехетрили врага и рванули на штурм там, где этого никто не ожидал.
Также сообщалось, что оккупанты пытаются устроить ловушку в Авдеевке.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ готовят новый котел для оккупантов.