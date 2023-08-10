Запорожском направлении Вооруженные силы Украины практически прорвали первую линию обороны, теперь оккупантам пришлось перебрасывать последние резервы из Крыма. Россияне уже смирились с потерей первой линии фронта и будут держать вторую.

Об этом в эфире Ukrlife.TV рассказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

По его словам, оккупанты перебрасывают последние резервы из Крыма потому что больше, собственно, перебрасывать, только из одного места в другое нужно, люди везде нужны.

"А те резервы, что у них есть, как наши пацаны говорят, стоят на второй линии. Похоже они смирились потерей первой и будут держать вторую. Движение по сухопутному пока есть, но сухопутный коридор надо перерезать, это однозначно, это понятно", - говорит Кирилл Сазонов.

Как отмечает военный, более сложная ситуация около Купянска, Лимана и Сватово, там оккупанты пытаются проводить наступательные действия.

"По Купянску, Лиману, Сватова, там конечно жестко, там они пробуют наступать, они туда подбросили все, что могли тоже и лезут, лезут. Но наши держат, держатся жестко. Там вдоль Оскола они пытались идти, не получилось, достаточно осмысленно работают, достаточно давят сильно. Там они действительно группировку собрали, но проломить наших не могут", - говорит Сазонов.

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