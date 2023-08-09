Военный эксперт рассказал, чем война в 2014 году отличается от того, что происходит на поле боя в 2022-23 годах.

Главное отличие нынешней войны – это активно применение беспилотников на поле боя – как для разведки, так и для нанесения ударов. Этот важный момент ранее не учитывался ни в военных программах стран НАТО, ни в армии РФ, ни даже в украинской армии.

Об этом в эфире Ukrlife.TV рассказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

По словам военного, в 2014 году украинские военные только изредка использовали дроны для разведывательных вылетов, это явление тогда не было так распространено. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась – сейчас война беспилотников, война дронов.

"Ну ребята, которые воевали с 2014 года сказали, что, да мы уже применяли беспилотники, в основном для наблюдения. Сейчас это вообще основное средства производства, это основное. То есть война 2022 года от войны 2014 года тем и отличается, что беспилотники работают по полной программе. И для наблюдения, и для нанесения ударов, и сброс, и камикадзе", - говорит Кирилл Сазонов.

По его словам, общаясь с офицерами, которые проходили стажировку в странах НАТО, выяснилось, что ни в программе российской армии, ни в программе украинской армии, ни в программе стран НАТО беспилотников вот такая роль не учитывалась. Это считалось вспомогательной штукой.

"То есть, работать на передовой, подбивать танки и бэхи, сброшенными гранатами с беспилотника никто не планировал, не разрабатывал. Как оказалось, это работает, мы это отлично использовали с самого начала, и это во многом сыграло в нашу пользу. К сожалению, оккупанты тоже эту тактику у нас переняли", - говорит военный.

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