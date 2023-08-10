Российские оккупанты быстро обучаются и адаптируются к обстановке на поле боя. Теперь они начали использовать тактику вьетнамской войны, которая предусматривает выкапывание "норок".

О этом в ютуб-эфире Romanenko Shorts рассказал снайпер ВСУ Константин Прошинский.

По его словам, оккупанты использовать тактику вьетнамской войны, когда они держат "зеленку", то есть местность с деревьями.

"То есть они делают норку, норка буквально максимум на 5 человек, но обычно там всего два-три человека. Они делают норку, когда спускаешься вниз, она лабиринтом идет и уходит под корни большого дерева. Под корнями большого дерева еще одна норка. Получается, они сидят там два-три человека. Когда наши выбивают оккупантов с позиций, они там два-три человека в норке в зеленке сидят. Заходят наши копачи рыть позиции для нас, они в зоне видимости 100 метров, они их видят, наблюдают, но они даже их не стреляют, и не обнаруживают себя", - рассказывает снайпер.

И вот когда наши военные уже расположились на только что занятых позициях, где орков вроде как нет, дальше заходит наша следующая штурмовая группа на зачистку этой зеленки. И тогда они попадают в эту ловушку оккупантов.

"Как только наши начинают подходить, увидели норку, начинают забрасывать прямо в норку гранаты, они по лабиринту уходят под дерево и вызывают огонь на себя своими минометами. Миномет не пробьет корни большого дерева, пружинит, и они сидят под корнями, херачит нашу группу, накрывают полностью. И есть потери, есть там и такие группы, отходят, на отходе они вылезают из норки, достают прямо пулемет ставят, и в упор в 30-50 метров продолжают расстреливать и добивать", - рассказал Константин Прошинский об этой тактике вьетнамской войны.

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