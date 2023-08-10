У Путина был план, как затянуть войну в Украине, и причем здесь выборы в США.

Путин хочет затянуть войну до президентских выборов в США в надежде, что их выиграет Трамп. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на четырех официальных источниках в органах власти США. Примечательно, что именно CNN стал тем СМИ, где произошла утечка.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов.

По его словам, Путин рассчитывает, что Трамп на посту президента США значительно сократит военную поддержку Украины, что в свою очередь укрепит переговорные позиции России. Кроме того, собеседники CNN в национальной безопасности и разведке уверены, что выборы в США – это ключевой фактор в решениях Путина, и это делает менее вероятным завершение войны в Украине до конца 2024 года.

"Тут интересно, где произошла утечка. Утечка организовалась в CNN, а CNN это канал, который ни в коем случае не симпатизирует республиканцам, он симпатизирует демократам. И в этом смысле есть основания предположить, что утечка это организована с целью дискредитации Трампа. И если это так, а очень может быть, что это так, то значит в целом, что пока общая атмосфера в стране такова, что этот факт дискредитирует его. То есть сам факт того, что Путин на тебя рассчитывает, дискредитирует Трампа", - говорит Аббас Галлямов.

Как отмечает эксперт, это может свидетельствовать о том, что в среднем пока температура такая приятная для Украины в Америки.

"И вполне возможно, что это утечка организована как раз вот в этот момент, когда Трампа там сейчас пытаются добить, посадить. Вот значит, ну чтобы вот общественное мнение общее отношение к нему было такое максимально негативное", - считает политтехнолог.

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