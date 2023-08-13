Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила поделиться своими лучшими кулинарными находками – баклажаны "Язычки". Этот рецепт – идеальное решение, когда ваши гости уже на подходе. Это блюдо быстрое, восхитительно вкусное и при этом ещё и полезное, считает "Мастер Шеф" Литвинова.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказала детальнее о рецепте "Баклажаны по-грузински".
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Баклажаны – 3 шт.
- Растительное масло – 50 мл
- Грецкие орехи – 160 г
- Чеснок – 1 ч. ложка
- Вода – 3 ст. ложки
- Острый перец – 1/3 ч. ложки
- Кориандр – 1 ч. ложка
- Кинза – 20 г
- Цхуко сунели – 1 ч. ложка
- Черный перец – 0,5 ч. ложки
- Соль – 0,5 ч. ложки
Начнем с нарезки баклажанов тонкими ломтиками, которые затем протрите и поджарьте, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Орехи предварительно замочите в воде с добавлением лимонного сока. Затем измельчите орехи в блендере вместе с кинзой, специями (цхуко сунели, острый перец, сухой чеснок, кориандр), добавьте воду и создайте вязкую массу.
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"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, затем эту начинку заверните в ломтик баклажана, украсьте язычки семенами граната.
Переходим ко второму блюду – "Баклажаны по-одесски".
Итак, для этого блюда вам потребуются:
- Баклажаны – 3 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Творог – 100 г
- Брынза – 100 г
- Чеснок – 1/3 ч. ложки
- Укроп – 20 г
- Соль – 1/3 ч. ложки
Также, как и в предыдущем рецепте, баклажаны следует порезать тонкими ломтиками и поджарить, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Затем натрите брынзу и добавьте к ней чеснок, мелко нарезанный укроп, хорошо перемешайте. Нанесите эту смесь на ломтик баклажана и внутри положите небольшой кусочек помидора, предварительно избавившись от кожуры.
"Мастер Шеф" Литвинова также советует, заверните баклажан и подавайте на стол. Если хотите, вместо брынзы можно использовать творог или мягкий сыр.
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