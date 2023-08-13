Бывший судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сразу два варианта закуски с баклажанами.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила поделиться своими лучшими кулинарными находками – баклажаны "Язычки". Этот рецепт – идеальное решение, когда ваши гости уже на подходе. Это блюдо быстрое, восхитительно вкусное и при этом ещё и полезное, считает "Мастер Шеф" Литвинова.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказала детальнее о рецепте "Баклажаны по-грузински".

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Растительное масло – 50 мл

Грецкие орехи – 160 г

Чеснок – 1 ч. ложка

Вода – 3 ст. ложки

Острый перец – 1/3 ч. ложки

Кориандр – 1 ч. ложка

Кинза – 20 г

Цхуко сунели – 1 ч. ложка

Черный перец – 0,5 ч. ложки

Соль – 0,5 ч. ложки

Начнем с нарезки баклажанов тонкими ломтиками, которые затем протрите и поджарьте, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Орехи предварительно замочите в воде с добавлением лимонного сока. Затем измельчите орехи в блендере вместе с кинзой, специями (цхуко сунели, острый перец, сухой чеснок, кориандр), добавьте воду и создайте вязкую массу.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, затем эту начинку заверните в ломтик баклажана, украсьте язычки семенами граната.

Переходим ко второму блюду – "Баклажаны по-одесски".

Итак, для этого блюда вам потребуются:

Баклажаны – 3 шт.

Помидоры – 2 шт.

Творог – 100 г

Брынза – 100 г

Чеснок – 1/3 ч. ложки

Укроп – 20 г

Соль – 1/3 ч. ложки

Также, как и в предыдущем рецепте, баклажаны следует порезать тонкими ломтиками и поджарить, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Затем натрите брынзу и добавьте к ней чеснок, мелко нарезанный укроп, хорошо перемешайте. Нанесите эту смесь на ломтик баклажана и внутри положите небольшой кусочек помидора, предварительно избавившись от кожуры.

"Мастер Шеф" Литвинова также советует, заверните баклажан и подавайте на стол. Если хотите, вместо брынзы можно использовать творог или мягкий сыр.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.