В издании The Moscow Times появилась публикация, в которой американский эксперт заявил, что они в США получили сигнал от российских спецслужб о том, что в РФ готовы сместить Путина если он будет сопротивляться мирному плану. Однако, как считает российский политтехнолог Аббас Галлямов, такое заявление вызывает сомнения, так как обычно о заговорах не говорят публично.

Об этом Аббас Галлямов рассказал в эфире Politeka Online.

По его словам, если мирный план заключается в том, чтобы оставить Украине четыре области, но в обмен оставить России Крым, то это очень сомнительный и мелочный повод для заговора. К тому же, если уж и готовится смещение Путина, то это делается по-тихому, без публичных утечек информации.

"Понимаете, история знает заговоры, когда в принципе информация о заговоре была, и как бы вот все догадывались, знали, слухи ходили. Там да, часто такое бывает в целом. Но все равно, это не те утечки, которые заговорщики сами специально организуют, это точно не в случае с Путиным. Здесь получается, что Путина фактически предупреждают. То есть, я думаю, что если кто-то планирует его свергать, то они не будут это афишировать в средства информации, нет. Это будут делать в тишине", - говорит Аббас Галлямов.

По его словам, теоретически, заговор может готовится. А может об этом говорят, но не имея никаких конкретных планов его свергать, просто чтобы заставить Путина нервничать.

"Ну то есть, такой эмоциональный шаг, ну там типа не думай, что у тебя все нормально, мерзавец. Еще раз, как говорили древний даосцы: "как знающие не говорят, так говорящие не знают". Либо заговор есть, тогда они не будут говорить, либо если они говорят, то скорее всего никакого заговора нет", - подытожил эксперт.

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