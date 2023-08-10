В последнее время война сместилась и на территорию РФ с помощью атак дронов.

Чтобы российские ракеты не падали в Украине, чтобы их не сбивали на земле и в воздухе на нашей территории, нужно уничтожать заводы и производства этих ракет на территории противника. Этим активно занимаются украинские спецслужбы.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, российские заводы, которые производят ракеты, боеприпасы и комплектующие к ним – это основное, куда надо направлять свои усилия.

"Вот надо докопаться до каждого завода, который производит основные части. Вот допустим оптика, это основная часть, одна из основных частей, ракета без оптики, если она на управлении оптическом, она не пойдет. Потому и уничтожили завод по производству прицелов или оптики. И все, ракеты нет, ее просто не произведут", - говорит Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, для этого надо сначала определить места заводов, где находятся производства ракет и боеприпасов.

"Здесь работает в основном ГУР и Служба внешней разведки. Определили, дальше определили маршруты или механизмы его уничтожения. Либо заход диверсионно-разведывательных групп, либо удар в основном с воздуха, с помощью беспилотников. Потому, скорее всего, это работа ГУР. Так как в основном работают боевые бобры такие, как я называю. Где они где-то производятся, но уже достаточно хорошем количестве. Вот мы видим эту работу, до глубины 500-600 километров. Потому и падают по разным производствам, включая Курчатовский центр, и выполняют наши боевые задачи", - подытожил Свитан.

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