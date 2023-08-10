Что ждет россию после смерти Путина, и кто будет бороться за власть в стране.

В россии все останется, как и было до момента физического конца диктатора Путина. Однако, после его смерти власть получит либо "партия мира", либо "партия войны".

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал израильский журналист, автор Telegram-канала "Война с ордой" Сергей Ауслендер.

По его словам, в мире конечно существует теория заговора о двойниках Путина, мол он уже давно умер, а всем показывают его двойников. В это мало верится. Однако, пока в РФ есть Путин, ситуация там не изменится.

"Вот либо он умрет сам, либо ему помогут свои, но это как-то вот мне представляется маловероятным это вообще не в их традициях там исторических. Я полагаю, что вот до того момента пока Путин не исчезнет, все будет, как прежде. Но в тот момент когда он исчезнет, так или иначе начнется борьба за власть. Кто-то же должен будет его заменить. И тут большой вопрос, кто его заменит", - говорит журналист.

По словам Сергея Ауслендера, есть два варианта, кто может получить власть в РФ – либо "партия мира", либо "партия войны".

"Или это будет партия там условно мира, условно очень, это я слово употребляю. Либо "партия войны" там, типа Патрушева, такого вот ястреба отмороженного, которому завоевать, и воевать со всем миром, с синдромом осажденной крепости, и превратить Россию уже окончательно в Северную Корею. Либо это будет некая "партия мира" которая скажет, мол давайте уже как-то договариваться, отползать потихонечку, пытаться чтобы сняли санкции", - говорит эксперт.

Как отмечает журналист, Россия уже никогда не будет такой частью глобального мира, какой она была до 2022 года, но вот эта "партия мира" все равно попытается как-то восстановить какие-то связи, какие-то экономические связи и так далее.

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