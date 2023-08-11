Любое контрнаступление заканчивается оперативной паузой. И когда эта пауза наступит, западные партнеры будут склонять Украину к мирным переговорам.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал израильский военный эксперт Григорий Тамар.

По его словам, когда у России не получилось взять "Киев за три дня", и провалился блицкриг, делались прогнозы на то, что к зиме 2022 года война может закончится. Однако, несмотря на все политические риски Путин объявил мобилизацию в РФ, и это кардинально изменило ситуацию.

"Я не мог предположить, что Путин пойдет на мобилизацию, потому что это в политическом отношении самоубийственный шаг. Если бы он на него не пошел, война бы уже закончилась. Поэтому я не буду здесь давать таких прогнозов. Я считаю, что у вас сейчас есть хорошие шансы добиться военного успеха в рамках этого наступления. Большего или меньшего, однако это будет реальный успех", - говорит Григорий Тамар.

Как отмечает эксперт, любое наступление рано или поздно заканчивается тем, что оно становится в оперативную паузу.

"Когда вы встанете вот в эту оперативную паузу, по результатам этого наступления ваши западные друзья будут склонять вас к каким-то формам мирных переговоров с российской федерацией. Другое дело, например, что случае деоккупации Крыма, само по себе это может вызвать настолько не прогнозируемые последствия, развитие политической ситуации внутри самой России, что возможно дальше вы сможете остальную территорию забрать без единого выстрела. Такое тоже может быть. Но я говорю сейчас, выходя из военных реалий, а военные реалии таковы, что у вас есть хорошие шансы добиться успеха на поле боя, но у вас нет ресурса выйти на границы 1991 года", - подытожил эксперт.

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