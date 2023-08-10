О последствиях, как пишет Politeka.net, сообщили в Ровенской ОГА.

«К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенщине. Жертв – нет», - сообщили в ОГА.

На месте происшествия работают около 50 спасателей, 14 единиц техники, задействован пожарный поезд.

Также на месте работают соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

"Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет", – заверили в Ровенской ОГА.

Добавим, что в нефтебазу в Ровенской области ранее уже попадала российская ракета. В начале полномасштабного военного вторжения захватчики нанесли ракетный удар по нефтебазе в городе Дубно.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Произошло 30 боевых столкновений.

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