О последствиях, как пишет Politeka.net, сообщили в Ровенской ОГА.
«К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенщине. Жертв – нет», - сообщили в ОГА.
На месте происшествия работают около 50 спасателей, 14 единиц техники, задействован пожарный поезд.
Также на месте работают соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.
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"Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет", – заверили в Ровенской ОГА.
Добавим, что в нефтебазу в Ровенской области ранее уже попадала российская ракета. В начале полномасштабного военного вторжения захватчики нанесли ракетный удар по нефтебазе в городе Дубно.
В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Произошло 30 боевых столкновений.
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