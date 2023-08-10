Украина в войне с россией перешла к тактике, которая влечет для страны-агрессора серьезные последствия уже непосредственно на ее территории.

Так, израильский военный журналист Сергей Ауслендер, анализируя новую атаку беспилотников, констатирует, что украинцы перешли к «беспокоящим действиям в главном транспортном хабе» россии.

«Домодедово и Внуково пришлось закрыть на пару часов из-за неизвестных беспилотников. Происходит ровно то, о чем я писал ранее — сообразив, что атаки на высотки Москва-сити или здания Минобороны ничего не дают, украинцы перешли к беспокоящим действиям в главном транспортном хабе Орды. Вчера закрыли, сегодня отложили, завтра задержали», - поясняет Ауслендер.

Журналист констатирует, что Москва как была, так и остается крупнейшим транспортным узлом россии. И изменить это невозможно.

«Быстро аэропорты не построишь, траффик куда-нибудь в Питер или Мурманск не перенаправишь. Ущерб от таких «задержек» огромный, альтернативы нет», - уверен Ауслендер.

Аналитик также отметил, что когда-то его коллеги летали на Чукотку из Владивостока таким маршрутом: Владивосток-Москва-Анадырь и в обратном порядке.

«Так что нет смысла бомбить Воронеж, они с этим и сами отлично справляются. Столица — вот главная цель», - говорит Ауслендер.

Напомним, минувшей ночью в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» задержали десятки рейсов. Небо было закрыто и объявлен режим «Ковер».

Самолеты, которые должны были сесть в Москве, летели в Санкт-Петербург и «Шереметьево». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о "сбитых" беспилотниках, направлявшихся к столице.

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