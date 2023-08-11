После попытки военного мятежа Пригожина, в РФ может произойти еще один мятеж. Предпосылкой к нему может стать решение российских властей вооружить тяжелой техников Росгвардию, которая охраняет Путина, Кремль и элиты.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов.

По его словам, не исключено, что и Пригожин может затеять еще один мятеж, но более вероятно, что это сделают подразделения российской армии, которые сейчас погибают на фронте в Украине.

"Все они увидели, что оказывается на Москву путь открыт, а выборы и ослабление легитимности власти в связи со скандалами, связанными с выборами, это все вот армия там на фронте будет фиксировать. И вот у них, представляете, такой выбор: с той стороны "Хаймарсы" и "Леопарды", а здесь прямой путь на Москву, ослабевший тиран и народ, который тирана ненавидит", - говорит эксперт.

По словам политолога, у армии по сути есть выбор – или бесславно умирать в украинских степях на войне за Путина, или пойти на штурм Кремля, сделать революцию, и во всяком случае войти в историю. Очень многие, теоретически по крайней мере, могут захотеть туда двинуться, по пригожинским стопам.

Также Аббас Галлямов отметил, как цинично Путин относится к своей армии. Он организовал проект с вооружением Росгвардии тяжелой техникой, чтобы она его защищала. А тем временем его же армия на фронте не дополучит эти танки и другую тяжелую технику.

"Они не поедут на фронт, они будут путинские Валдай, там Сочи, Ново-Огарево охранять, понимаете. Так что, вот российская армия, я думаю, она это чувствует, она понимает. Они прекрасно понимают, видят истинное отношение Путина к себе. Понимают, что они для Путина пушечное мясо всего лишь, а вот заботиться он только о себе", - говорит эксперт.

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