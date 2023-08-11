Военный эксперт Сергей Грабский прокомментировал ситуацию на южном фронте. Об этом специалист рассказал в интервью на канале "Сейчас".

"Наши силы обороны вклиниваются в главную линию обороны противника и это заставляет противника предотвратить это. Предотвращение совершается по двум направлениям. Первое направление - это прямые контратаки и передвижение резервов этой линии обороны на юге Украины", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что параллельно с этим противник уже давно известную тактику - пытается отвлечь силы обороны Украины, наступая на Луганском направлении. Таким образом оккупанты пытаются выманить украинские резервы на юге, чтобы сдержать россиян на восточном фронте.

Эта тактика была была известна силам обороны еще с зимы, поэтому была активная подготовка обороны на юге. Противник же действует так как от него ожидалось, поэтому вся линия фронта сейчас горит.

Поэтому сейчас на фронте проходит плато активности, когда еще некоторое время будут самые интенсивные боевые действия. Чем это закончится, сложно сказать, ведь объективной информации с фронта практически нет, чтобы дать нормальный прогноз по результатам этих столкновений.

Последние новости Украины:

Напомним, ВСУ прошли первую линию обороны, первые подробности

А еще Politeka сообщала, что стала известна цель россиян на Луганском направлении

Также Politeka писала, что сколько Россия может вести войну, эксперт огорошил оценкой