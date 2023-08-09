Военный эксперт Сергей Грабский расказал, прорвали ли ВСУ первую линию обороны россиян на южном фронте. Об этом эксперт рассказал в интервью "Фабрике новостей".

"Вы знаете, не совсем. Прорвали линию и уничтожили, скажем так, на отдельных участках, отдельные узлы сопротивления, которые есть элементами этой линии - да, возможно. Можем предположить, что мы уничтожили, но прорвали и вышли на вторую линию - кажется очень оптимистично", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что на текущий момент стойкость обороны противника не нарушена. То есть, мы не видим массированного отступления оккупантов с первой линии обороны. Поэтому оборона и создается для того, чтобы при условиях некоторого продвижения противника в глубину той или другой остальная оборона держалась.

Прорвали - это значит, что уже все, враг не может держать оборону и он отступает на другие позиции, которые у него подготовлены, не имея возможности сдерживать и избегая риска быть окруженными.

"Об этом еще говорить еще рано. Да, мы некоторые успехи - это приблизительно как кислота протравливает металл, так и мы такими вот затяжными и очень сложными действиями пытаемся размыть и растворить эту оборону", - добавил специалист.

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