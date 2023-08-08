Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, какая ситуация на Луганском направлении. Об этом специалист сообщил в эфире "Фабрики новостей".
Как отметил эксперт, россияне практически не имеют возможность выйти к речке Оскол на Луганском направлении. На отдельных участках это возможно, но не в целом.
Все потому, что ВСУ знали планы противника и готовились к их наступлению на данном участке. Благодаря этому удалось собрать необходимые силы не только для остановки врага, но и отбросить его назад.
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"Нужно понимать те задачи, которые ставил себе противник. А именно создание постоянной зоны напряжения, которая от нас бы требовала перебрасывание дополнительных ресурсов на это направление, чтобы ослабить наше давление на юге. На большее противник вряд-ли рассчитывал, учитывая против кого он воюет, поэтому он наносил такие удары, но такие, не очень настойчивые", - сообщил эксперт.
Специалист добавил, что у противника был прорыв в районе Сватово, где продвинулся на четыре километра. После этого силы обороны отбили на этом направлении и ситуация в общем стабилизировалась. Но не стоит забывать, что для этого бойцы ВСУ приложили огромные усилия, чтобы остановить врага.
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