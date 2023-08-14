Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила два интересных варианта десертов с яблоками. Рецепт данного блюда можно осуществить с использованием свежих фруктов из магазина или же выбрав те, которые были собраны на даче и необходимо их как следует использовать до того, как они потеряют свежесть, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Рецепт запеченных яблок с сыром: Ингредиенты:

3 яблока

100 г сыра Бри или Камамбер

1 ст.л. меда

50 г клюквы

Рецепт запеченных яблок с безе: Ингредиенты:

3 яблока

1 банан

250 г творога

2 ст.л. сахара

1 белок

Приготовление:

Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевину, желательно делать это достаточно глубоко, чтобы оставшееся пространство можно было заполнить начинкой, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Для яблок с бананом:

Банан и творог соедините с помощью погружного блендера. Затем белок с сахаром взбейте миксером до образования плотной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова предлагает, начините половинки яблок начинкой из творога, а сверху выложите меренгу. Для более привлекательного вида можно сформировать акцент с помощью кончика чайной ложки, как это видно на видео.

Для яблок с сыром Бри:

Внутрь яблок поместите клюкву, сверху добавьте немного меда, чтобы достичь баланса вкусов, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Сыр Бри или Камамбер нарежьте на тонкие треугольники, а затем разрежьте каждый из них пополам. Разместите сыр внутри яблок, образуя форму цветка, и сверху добавьте одну клюкву.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, уложите яблоки на противень и запекайте при температуре 150°C в течение 15-20 минут.

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