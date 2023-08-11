Россияне блефуют, когда продвигают свои нарративы о безграничных военных ресурсах. У них ресурсов не более, чем на год активных боевых действий, и об этом красноречиво свидетельствуют спутниковые снимки с военных складов.

Об это в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, недавно исследователи спутниковых снимков нашли так называемую 1295-ю базу, у россиян она обозначена, как вторая по величине. Так вот там уже нет больше половины техники. Если из бурятской они 40% вывезли, то с 1295-й уже более половины.

"И еще и даже нашли, где значительная часть из этой техники сейчас находится – 103-1 завод, который занимается восстановлением этой старой расконсервированной бронетехники с тем, чтобы оно хоть куда-то поехало. И то, что можно видеть на этих фотографиях с этого 103-го восстановительного завода, это вообще очень радует. Видно, что для того, чтобы хотя бы часть этой техники ехала, они другую часть вынуждены разбирать на запчасти", - говорит Евгений Дикий.

По его словам, здесь кроется ответ на крайне важный стратегический вопрос – можно ли выиграть у России войну на истощение ресурсов.

"Еще и как можно. И это русское, скажем так, это мнение, которое они сейчас активно напаривают, что нам, что в первую очередь нашим западным союзникам, что в случае войны в длинную, в случае именно войны на истощение, однозначно Россия обречена на победу. Вот собственно этот простенький даже анализ складов их бронетехники и восстановительных заводов, он показывает, что это очередной русский блеф, который далекое от реальности. И если оценивать вот, например, по брони, то у них ресурс где-то на год войны не больше", - подытожил эксперт.

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