Путин мог пойти на провокацию в Беларуси, чтобы обвинить Украину и втянуть Лукашенко в войну.

В Беларуси был пожар на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Неделю назад СБУ предупреждала о вероятных провокациях РФ под чужим флагом именно на этом объекте. Теперь это произошло, и судя по всему, это и есть провокация, так как Кремль заинтересован, чтобы Беларусь вступила в войну.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, военного, пожар на нефтеперерабатывающем заводе может быть провокацией, так как Кремль крайне заинтересован в том, чтобы тянуть Беларусь в войну.

"Я уже говорил, что Лукашенко этого не хочет, он очень боится что эта война для него закончится тем, что в Беларусь зайдет тот самый, например, полк Кастуся Калиновского, и его свергнут. И белорусы не хотят воевать с Украиной. А Кремль хочет, чтобы мы вынуждены были туда перебросить хоть какие-нибудь резервы, которые мы можем использовать в контрнаступлении и для прорыва", - говорит Кирилл Сазонов.

По его словам, у Кремля железобетонная мотивация устраивать подобные провокации в Беларуси и винить в этом Украину. Ведь это может привести к тому, что Вооруженным силам Украины придется рассосредоточить силы и часть резервов бросить на сереную границу, тем самым ослабив давление на юге, на Херсонщине и на востоке.

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