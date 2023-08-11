Тактика китайцев поменялась из-за того, что Россия сейчас затягивает войну в Украине, а это не выгодно Китаю. Поэтому руководство страны выразило желание участвовать в мирных процессах.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, принципиально позиция Китая не изменилась. В условиях напряжения противостояния в отношениях со США Китай не будет играть против России.

"Ослабление России Китай целиком устраивает - и экономическое, и политическое. Однако тактика поменялась. Вот мне кажется, что в Китае поняли, в частности из-за того, что Россия сейчас затягивает войну, а это не выгодно Китаю, что мирный процесс может пойти более активно без участия Китая. Вот Китай это понял и решил, что нужно принять участие в этом мирном процессе, надо изнутри воздействовать на него, чтобы не потерять инициативу, даже если там есть партнерские страны", - говорит Фесенко.

Как отмечает политолог, поэтому тактика Китая поменялась, и в принципе на данный момент, нас это устраивает.

"Пусть Китай будет вот в этой коллективной игре. Да, это возможно затянет процесс, будет сложнее согласовывать общую позицию. Но тем не менее, то, что Китай принимает активное участие в этом переговорном процессе, который был инициирован и нами, и странами Запада, в принципе это на данный момент отвечает нашем интересам", - подытожил эксперт.

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