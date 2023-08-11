Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в воздушных силах ВС Украины.

«Зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины! Оставайтесь в укрытии!», - сообщили в ВС ВС Украины.

Жители Киева и Киевщины, в свою очередь, сообщили о звуках взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил: «Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!».

В Воздушных Силах также срочно предупредили – Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Черновицкая области, а также Ивано-Франковск – в укрытие!

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Также стало известно о падении обломков ракеты в Киеве.

"На территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место", – сообщил Кличко.

Известно, что обломки рухнули в Оболонском районе Киева.

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Ситуация на ЗАЭС приближается к катастрофической.

Также сообщалось, что под новый ракетный удар в Запорожье попал отель, в котором был десткий лагерь.