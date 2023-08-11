Поводом для радости стало объявление Купянской ВА об обязательной эвакуации населения.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает в своем телеграм-канале, что в среде Z-адептов и паникеров царит переполох, «мол, вот оно великое наступление РОВ - сейчас всех сметут!».

Анализируя ситуацию по Лимано-Купянской оси, Коваленко отмечает, что здесь у россиян одни из лучших групп войск, «но лучших не по качеству подразделений, комплектации и т.д., а потому как остальные хуже». Данная группировка, по словам военного аналитика, не способна успешно реализовать масштабное наступление по широкому фронту.

Харьковская область

«Так же, напомню, что вся эта масса, которую накапливали по линии Р-66, Лиман-Сватово-Троицкое, должна была развернуть наступление еще 24 февраля 2023, но так и не смогла. Тогда мешала погода, но и не только. Важным фактором было и то, что даже на тот момент эта масса не имела наступательного функционала», - заверил аналитик, добавив, что за эти полгода ничего не изменилось.

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Александр Коваленко отметил, что, например, в направлении на Боровое, "наступление" оккупантов началось не, с разведки боем, а сразу с использованием основным ударных групп, костяком которых были танковые подразделения.

Купянск, Харьковщина

Российское командование применило сразу свои основные силы, чтобы продавить украинскую оборону, формировавшуюся месяцами и показать результат быстрого продвижения. Прорыв был обусловлен и тем, что на поступательные и равномерные штурмы линий обороны у российских оккупантов нет ресурса.

«Для поднятия духа обывателей, россияне регулярно вбрасывали информации о контроле над уничтоженным до основания селом Новоселевское, но в районе этого вызженного поля, тем не менее, происходили очень жёсткие "качели", которые продолжаются до сих пор. Сейчас пропагандисты разносят очередную ура-патриотическую весть о взятии села Синьковка», - говорит Коваленко, добавляя, что при этом заявления об успехе в Купянском направлении так и остались заявлениями.

При этом российская пропаганда умалчивает о провале в районе сел Новоегоровка, Нововодяное и Надежда.

«Тогда возникает вопрос, а зачем же эвакуация? Затем, что когда россияне активизируются - они развертывают хаотическое, неизбирательное нанесение ударов и ровняют с землей все. В ближайшие дни и недели, даже месяцы, на этом плацдарме будет непросто», - предупредил Коваленко.

Харьковщина, война

По его словам, российскому военному командованию поставлены задачи, которые они не выполнят. Но в то же время невыполнимые задачи не исключают массовый и масштабный террор, с тотальным уничтожением сел и населенных пунктов.

Александр Коваленко уверен, что эвакуация в Купянском районе была объявлена не потому, что украинские защитники не удержат оборону, а потому, что россияне будут уничтожать все, до чего смогут дотянуться.

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