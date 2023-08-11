Поводом для радости стало объявление Купянской ВА об обязательной эвакуации населения.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает в своем телеграм-канале, что в среде Z-адептов и паникеров царит переполох, «мол, вот оно великое наступление РОВ - сейчас всех сметут!».

Анализируя ситуацию по Лимано-Купянской оси, Коваленко отмечает, что здесь у россиян одни из лучших групп войск, «но лучших не по качеству подразделений, комплектации и т.д., а потому как остальные хуже». Данная группировка, по словам военного аналитика, не способна успешно реализовать масштабное наступление по широкому фронту.

«Так же, напомню, что вся эта масса, которую накапливали по линии Р-66, Лиман-Сватово-Троицкое, должна была развернуть наступление еще 24 февраля 2023, но так и не смогла. Тогда мешала погода, но и не только. Важным фактором было и то, что даже на тот момент эта масса не имела наступательного функционала», - заверил аналитик, добавив, что за эти полгода ничего не изменилось.

Александр Коваленко отметил, что, например, в направлении на Боровое, "наступление" оккупантов началось не, с разведки боем, а сразу с использованием основным ударных групп, костяком которых были танковые подразделения.

Российское командование применило сразу свои основные силы, чтобы продавить украинскую оборону, формировавшуюся месяцами и показать результат быстрого продвижения. Прорыв был обусловлен и тем, что на поступательные и равномерные штурмы линий обороны у российских оккупантов нет ресурса.

«Для поднятия духа обывателей, россияне регулярно вбрасывали информации о контроле над уничтоженным до основания селом Новоселевское, но в районе этого вызженного поля, тем не менее, происходили очень жёсткие "качели", которые продолжаются до сих пор. Сейчас пропагандисты разносят очередную ура-патриотическую весть о взятии села Синьковка», - говорит Коваленко, добавляя, что при этом заявления об успехе в Купянском направлении так и остались заявлениями.

При этом российская пропаганда умалчивает о провале в районе сел Новоегоровка, Нововодяное и Надежда.

«Тогда возникает вопрос, а зачем же эвакуация? Затем, что когда россияне активизируются - они развертывают хаотическое, неизбирательное нанесение ударов и ровняют с землей все. В ближайшие дни и недели, даже месяцы, на этом плацдарме будет непросто», - предупредил Коваленко.

По его словам, российскому военному командованию поставлены задачи, которые они не выполнят. Но в то же время невыполнимые задачи не исключают массовый и масштабный террор, с тотальным уничтожением сел и населенных пунктов.

Александр Коваленко уверен, что эвакуация в Купянском районе была объявлена не потому, что украинские защитники не удержат оборону, а потому, что россияне будут уничтожать все, до чего смогут дотянуться.

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