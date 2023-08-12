Российский военный самолет разбился в Калининградской области рф, которая граничит с Польшей и Литвой.

В субботу, 12 августа, самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Как сообщили в минобороны рф, полет выполнялся без боекомплекта.

Экипаж погиб. Истребитель упал в безлюдной местности, поэтому на земле никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала "техническая неисправность".

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена усилить оборону Сувальского коридора и Бжеских ворот, направив туда дополнительные войска и технику.

Сувальский перешеек — территория, которая соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами, а также отделяет Калининградскую область рф от Беларуси. Его иногда называют стратегической точкой для НАТО.

По словам Мариуша Блащака, Польша расширит военную инфраструктуру и передислоцирует части польских сил с запада на восток. Кроме того, будут созданы новые подразделения разного уровня.

Тем временем 12 августа в оккупированной Керчи на Крымском мосту второй раз за день раздались взрывы. Вокруг моста оккупанты организовали дымовую завесу, работает ПВО.

Накануне было снова остановлено движение по Крымскому мосту. Очевидцы ообщают о еще 8 взрывах.

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Напомним об огромном пожаре в подмосковном городе Сергиев Посад, которому предшествовал взрыв.

Также сообщалось, что ВСУ перешли к новой тактике, москвичам приготовиться.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что в ночь на 10 августа пожар вспыхнул в Домодедово Московской области.